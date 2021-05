Poços de Caldas: auxílio de R$ 300 deve ir à Câmara nesta quarta (26/5)

A proposta, apresentada nessa segunda-feira (24/5), prevê o pagamento do auxílio de R$ 300 durante três meses para trabalhadores que comprovarem que perderam o emprego durante a pandemia de coronavírus, desde março do ano passado.



Está previsto um "limite" de salário para determinar quem tem direito ao auxílio, mas o teto ainda não foi informado, nem os detalhes sobre os pagamentos.



Já o vale-merenda, que será de R$ 70, deve ser pago durante dois meses para famílias de estudantes da rede municipal. Alguns critérios para a concessão do benefício serão adotados, mas ainda não foram divulgados.



O dinheiro deve ser disponibilizado por meio de um cartão, que permite à família comprar os alimentos em locais de sua preferência, respeitando regras básicas, como a proibição de aquisição de bebidas alcoólicas, por exemplo.



Após a aprovação do projeto, uma empresa que será responsável pela gestão e distribuição dos cartões deverá ser contratada pela prefeitura.



"Com o cartão, o comércio local deve ser estimulado, já que a família poderá fazer a compra no próprio bairro, ajudando também os empresários", afirma o prefeito Sérgio Azevedo (PSDB).

A verba

Segundo Azevedo, o dinheiro para custear as ajudas financeiras virá, em parte, do Departamento Municipal de Eletricidade (DME), por meio dos lucros registrados pela DME Participações, que superam os R$ 200 milhões.

"A prefeitura é a única acionista do grupo. Nos últimos quatro anos tivemos uma rentabilidade expressiva, inclusive com lucro recorde. Temos uma responsabilidade social em oferecer esse retorno à população, ainda mais neste momento de pandemia", explica o presidente do DME Participações, José Carlos Vieira.



Vieira garante que não haverá aumento na conta de energia para bancar os auxílios, já que apenas o lucro será utilizado para custear o programa.



O presidente da Câmara, Marcelo Heitor (PSC), disse que, assim que o projeto for recebido pela casa, será colocado em votação em regime de urgência. "Vamos trabalhar com o máximo de celeridade possível para que o projeto seja aprovado, para garantir que os pagamentos comecem a partir de junho", afirma.