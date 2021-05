PBH abre cadastro para pessoas com deficiência sem BPC nesta quinta (27/5)

Prefeitura de Belo Horizonte vai ampliar vacinação contra a COVID-19 a partir desta quarta-feira (foto: Reprodução de Internet)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai abrir, a partir das 8h desta quinta-feira (27/5), cadastro para vacinar contra a COVID-19 pessoas com deficiência que não são inscritas no Benefício de Prestação Continuada (BPC). O prazo se encerra às 23h59 do dia 30/5.









Quem faz parte?

Pessoas com:





Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas

Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir, mesmo com uso de aparelho auditivo

Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar, mesmo com uso de óculos

Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as atividades habituais





Ampliação

Professores:





A partir desta quarta-feira (26/5), PBH vai ampliar a vacinação contra a COVID-19 para professores e colaboradores das escolas públicas e privadas da educação infantil na capital.





A imunização desse público vai ocorrer nos postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h.



Os endereços estão disponíveis no portal da prefeitura.









Pessoas em situação de rua:





Também poderão se vacinar as pessoas em situação de rua acima de 18 anos completos até 30 de junho.



O grupo a ser imunizado é estimado em 8,5 mil pessoas, com base no total de inscritos no cadastro único.





A vacinação será feita das 8h às 16h. em unidades de atendimento e acolhimento (abrigos).



A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) dará apoio aos profissionais.









Pessoas privadas de liberdade:





Outro grupo que será contemplado com o imunizante contra o novo coronavírus é o de pessoas privadas de liberdade acima de 18 anos completos até 30 de junho.





A vacinação desse público será iniciada pelo Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, com a vacinação de cerca de 400 mulheres.



As equipes da Secretaria Municipal de Saúde serão direcionadas ao local.





Confira a programação

Quarta-feira (26/5)





Trabalhadores da educação infantil (creche e pré-escola) de 59 anos a 41 anos; pessoas em situação de rua acima de 18 anos e pessoas privadas de liberdade acima de 18 anos;

Quinta-feira (27/5)





Trabalhadores da educação infantil de (creche e pré-escola) de 40 anos a 18 anos; pessoas em situação de rua acima de 18 anos e pessoas privadas de liberdade acima de 18 anos.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina