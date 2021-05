Mulher que participou de ato pró-Bolsonaro morre de COVID uma semana depois

Ela e a família postaram fotos da manifestação nas redes sociais (foto: Reprodução/ Facebook ) manifestação a favor de Jair Bolsonaro, em Brasília. Nesta terça-feira (25/5), o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) emitiu uma nota para comunicar o ocorrido. Uma servidora aposentada morreu no Mato Grosso vítima da COVID-19, no dia 20 de maio, cinco dias após participar de umaa favor de Jair Bolsonaro, em Brasília. Nesta terça-feira (25/5), o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) emitiu uma nota para comunicar o ocorrido.

Segundo o G1, ela e a família participaram da manifestação no dia 15 de maio e postaram fotos nas redes sociais, além de defenderem o uso de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento do coronavírus.

Em nota, o TJMT lamentou a morte de Jane, veja:

É com extremo pesar que o Tribunal de Justiça comunica o falecimento da servidora aposentada Jane Elisabete Toniasso, agente da infância e juventude (lotada na Comarca de Alto Araguaia).

Moradora de Campo Novo do Parecis, Jane faleceu na última quinta-feira (20 de maio), vítima da COVID-19, e deixou dois filhos: Patrick e Doris.

À família enlutada, as condolências dos integrantes do Poder Judiciário de Mato Grosso.