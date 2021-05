Randolfe reproduz áudio de Mayra: 'Pênis na porta' e 'Figuras do Che'

Segundo Mayra, o áudio foi vazado, mas faz parte de 'apenas uma constatação de fatos' (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) CPI da COVID, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), divulgou, durante a reunião realizada nesta terça-feira (25/5), um áudio de Mayra Pinheiro, conhecida como 'Capitã Cloroquina', dizendo que tinha um “pênis na porta da FioCruz” e que os “tapetes nas portas eram a figura de Che Guevara”. O vice-presidente da, o senador(Rede-AP), divulgou, durante a reunião realizada nesta terça-feira (25/5), um áudio de, conhecida como 'Capitã Cloroquina', dizendo que tinha um “na porta da” e que os “tapetes nas portas eram a figura de”.

"Eles têm um pênis na porta da Fiocruz. Todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula Livre, Marielle Vive. É um órgão que tem um poder imenso, porque durante anos eles controlaram, através do movimento sanitarista, que foi todo construído pela esquerda, a saúde do país", diz a secretária no áudio.

"Eles dão as regras, mandam no Ministério da Saúde. O Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) é a mesma coisa, o presidente do Conep é nomeado pelo Conselho Nacional de Saúde, que é uma representação popular. A gente paga para cinco mil pessoas virem a Brasília para tirar a roupa, andar nu, fazer cocô em crucifixo", completa.









Segundo Mayra, o áudio foi vazado, mas faz parte de "apenas uma constatação de fatos".





Ao ser questionada sobre o pedido de habeas corpus, Mayra afirmou que foi feito para “pedir respeito'', já que assistiu a outros depoentes sendo maltratados.