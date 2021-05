Para senador Alessandro Vieira, Mayra ignora fatos e usa técnica de desinformação

O líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira (SE), afirmou que a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, em seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, "opta por ignorar os fatos" e "repete as técnicas básicas de desinformação".



"Difícil entender a motivação desta conduta que parece ser um padrão na equipe do governo. A sensação é de que estão proibidos de reconhecer erros e corrigir condutas. Já são mais de 450 mil mortos", escreveu o parlamentar em publicação no Twitter.



O senador aponta ainda que o estudo citado pela depoente acerca do TrateCov teria sido "publicado em revista de baixa credibilidade, com sérios problemas metodológicos". Chamada "The AndroCoV Clinical Scoring for COVID-19 Diagnosis" (O Escore Clínico AndroCov para Diagnóstico da Covid-19), a pesquisa foi realizada por médicos que conhecidamente defendem o chamado tratamento precoce contra o novo coronavírus.