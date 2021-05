Mayra em CPI: 'Não vou opinar em relação ao comportamento do presidente'

Mayra se negou a avaliar atitudes de Bolsonaro contra o isolamento social (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

A secretária de Gestão, Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, não quis se posicionar quando foi questionada na CPI da COVID do Senado sobre o comportamento do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Nos últimos dias, o chefe do Executivo fez aglomerações sem máscaras em passeios de moto ao lado de vários apoiadores em Brasília e no Rio de Janeiro.





“A minha presença é técnica. Minhas orientações enquanto médica é incentivar o uso de máscara e fazer distanciamento social. Não vou comentar as questões relativas ao presidente, ministros e secretários de Estado. Não é a motivação para eu estar aqui”, afirmou a secretária.





“Não vou opinar em relação ao comportamento do presidente”, repetiu, quando o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) voltou a perguntar sobre Bolsonaro.

Mayra tentou habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) para ficar em silêncio para não produzir provas contra si mesma, mas o pedido foi negado pelo ministro Ricardo Lewandowski





“Como médica, eu oriento a todos usarem máscara. Sigo esses preceitos”, completou a médica, que admitiu não se lembrar de algum discurso de Bolsonaro recomendando o isolamento social.

Mayra também disse que Bolsonaro fez uma única visita ao Ministério da Saúde para tratar assuntos relativos à pandemia: “Ele apresentar os planos estratégicos da pandemia”. O comportamento de Bolsonaro foi criticado pelos senadores da oposição.



Depoimentos





A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início em 4 de maio, com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.





No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. No dia 6 de maio, foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Em 11 de maio, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.





Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores em 12 de maio, seguido de Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente regional da empresa na América Latina. O boliviano prestou depoimento à CPI na quinta-feira (13/5) da semana retrasada.





Na última semana, a CPI deu início às oitivas com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na terça-feira (18/5) passada. Nos dois dias seguintes Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, depôs. Ele chegou a passar mal no primeiro dia, com a continuação da audiência sendo remarcada para o dia seguinte.





Nesta quarta-feira (26/5), será realizada sessão exclusiva para votação de requerimentos. Vários deles dizem respeito a novas convocações e reconvocações. Na quinta-feira (27/5), espera-se que alguma testemunha deponha à CPI.