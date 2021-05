Irmã de Bolsonaro é internada com suspeita de COVID-19

Irmã mais nova do presidente Jair Bolsonaro está internada com suspeita de COVID-19 (foto: Reprodução/Internet)

Rubian Bonturi, irmã mais nova do presidente(sem partido), estácom suspeita de, em um hospital no município de Registro, no interior de São Paulo.





Segundo informações do portal G1, ela está em um leito de enfermaria na ala para pacientes com COVID-19 do Hospital São João. A gestora responsável pelo hospital informou, por telefone, que não tem autorização para falar sobre o estado de saúde de pacientes internados na unidade.





Vânia Bolsonaro é a filha mais nova de Olinda Bolturi Bolsonaro. Ela mora em Cajati, cidade que fica a 41 quilômetros de Registro, na região do Vale do Ribeira e é dona de uma rede de lojas de varejo de móveis e eletroeletrônicos com lojas em pelo menos 10 cidades da região.