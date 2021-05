OMS: número de mortes por covid no mundo é até 3 vezes maior que dados oficiais

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o número de mortes por covid-19 no mundo é entre duas e três vezes maior que os dados oficiais. Em relatório anual divulgado nesta sexta-feira, a entidade contabiliza três milhões de óbitos por complicações da doença em 2020, cerca de 1,2 milhão a mais que as estatísticas divulgadas pelos governos.



A última atualização da OMS mostra que, até o momento, os países relataram oficialmente 3,4 milhões de mortes.

No entanto, de acordo com o estudo, esse contingente deve ser muito maior, considerando os desafios enfrentados por autoridades sanitárias na apuração dos casos.



"Esse número seria realmente duas a três vezes maior. Então, eu acho que com segurança cerca de 6 a 8 milhões de mortes poderiam ser uma estimativa cautelosa", disse a diretora-geral da divisão de dados da OMS, Samira Asma.