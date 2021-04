Kajuru diz que Bolsonaro não recebeu presidente da Pfizer no ano passado

(foto: Jane de Araújo/Agência Senado) nomes, mas o CEO global se chama Albert Bourla. O governo federal firmou contrato para compra de vacinas contra COVID-19 com a empresa somente no mês passado. O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) disse à reportagem que o presidente Jair Bolsonaro não teria recebido, no Palácio do Planalto, o presidente da Pfizer em agosto de 2020. O parlamentar não citou, mas o CEO global se chama Albert Bourla. O governo federal firmou contrato para compra de vacinas contra COVID-19 com a empresano mês passado.









A assessoria de imprensa da Pfizer disse que a informação dita por Kajuru não procede. O Palácio do Planalto informou que não irá comentar as declarações.





Bolsonaro comentou o assunto no Twitter ainda ontem à noite. "Mais uma mentira do Kajuru. Quem seria o ex-ministro da Saúde citado pelo senador? Com a palavra aquele que me gravou, obviamente, sem autorização."





De acordo com Kajuru, a informação foi repassada a ele por um ex-ministro que irá depor na comissão. Ele não quis dizer o nome do ministro, mas em agosto o ministro da Saúde era o general Eduardo Pazuello, que estava no cargo de forma interina. O médico Nelson Teich saiu da pasta em meados de maio, e Luiz Henrique Mandetta, em abril.