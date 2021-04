Kajuru diz que rompeu a relação com Bolsonaro: 'Nunca mais falo com ele'

(foto: Jefferson Rudy/Agência Senado - Mauro Pimentel/AFP)

O senador Jorge Kajuru (Cidadania/GO) disse nesta terça-feira (13/04) que rompeu a relação com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).“Nunca mais falo com ele [Jair Bolsonaro].Está rompida a relação. A relação que era boa, cordial e respeitosa, acabou. Eu não guardo rancor. Não serei contra o governo dele, porque ser contra ele é ser contra o Brasil, mas a relação está rompida”, afirmou o senador em entrevista à rádio Joven Pan.A reação de Kajuru aconteceu um dia depois de o presidente criticá-lo por ter divulgado o áudio gravado de uma conversa por telefonema, ocorrida no sábado (10/04).Na ocasião, Bolsonaro sugere a Kajuru que pedisse o impeachment de um ministro do STF e, ainda, ampliasse a cobertura da CPI da COVID para estados e municípios.O diálogo caiu como uma bomba em Brasília e gerou repercussão imediata de representantes dos três Poderes.O parlamentar também reiterou, durante a entrevista à radio Jovem Pan, que ligou ao presidente para “defender a minha honra e a de meus colegas senadores, desrespeitados por ele [Bolsonaro] e chamados de canalhada”."Eu liguei para me defender. Você ouviu a conversa, que teatro que eu fiz? Primeiro que tem gente que não merece meu respeito. Tem gente que o que mais faz é teatro, que é o Supremo Tribunal Federal. Basta você ver os julgamentos, lá tem teatro. Se alguém fez teatro aí foi ele (Bolsonaro), eu não", acrescentou.