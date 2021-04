Twitter coloca aviso de publicação enganosa em post de Eduardo Bolsonaro

colocou nesta segunda-feira (12/4) umde alerta na publicação do deputado federal e filho ‘03’ do presidente(sem partido), Eduardo Bolsonaro (Republicanos-SP), que falava sobre o lockdown , medida de prevenção contra, ser o “oposto de distanciamento social” e que, pelo método, “as pessoas são condenadas a ficarem em casa, aumentando a proliferação do vírus.”

Lockdown é o oposto de distanciamento social. No lockdown as pessoas são condenadas a ficarem confinadas em casa, aumentando a proliferação do vírus.

O aviso restringe a circulação da postagem pela rede social quando alguma informação publicada viola as regras da plataforma com conteúdos enganosos ou contestados sobre o novo coronavírus, por exemplo.

FHC defende ‘personalização’ do centro

Mourão faz alerta sobre 'limites' do Judiciário

“No entanto, o Twitter determinou que pode ser de interesse público que esse Tweet continue acessível”, acrescenta a mensagem, seguida de um botão para visualizar o que o parlamentar escreveu.

Por meio de estudos científicos, especialistas confirmaram que a maior proliferação da COVID-19 está em aglomerações e locais com grande circulação de pessoas como, por exemplo, as ruas e demais ambientes públicos.

Medidas que promovem o isolamento social, como o lockdown, diminuem a circulação entre pessoas e, consequentemente, reduzem o possível número de infecções da COVID-19.

Para evitar a propagação de fake news dentro da rede social durante a maior crise sanitária do século, o Twitter adotou, em julho de 2020, novas políticas de uso. Mensagens com informações falsas ou ainda não comprovadas cientificamente sobre o vírus causador da pandemia, como a compartilhada por Eduardo Bolsonaro nesta segunda-feira (12/4), podem ser classificadas em três diferentes categorias:

As informações enganosas são marcadas e podem ser removidas, enquanto as outras duas categorias são rotuladas em casos em que o risco de danos entre a população seja menor e restringem a visibilidade e engajamento dos outros usuários na publicação.

Desde o início da pandemia, a família Bolsonaro já manifestou diversas declarações falsas sobre a transmissão, prevenção e tratamento do coronavírus. Somente entre esse período, o atual presidente da República teve três postagens restringidas pelo Twitter por violação das regras, entre elas uma em que falava sobre tratamento precoce para a COVID-19 , metódo que é negado por cientistas e médicos.

O que é um lockdown?

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?





Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.