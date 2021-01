Twitter alerta sobre possíveis informações falsas em post de Bolsonaro

A plataforma completa que a publicação de Bolsonaro violou as regras do Twitter (foto: Reprodução/Twitter ) rede social Twitter emitiu um alerta na publicação do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), nesta sexta-feira (15/01), afirmando que ela pode conter "informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à COVID-19". No tuíte, o presidente afirma que estudos clínicos comprovam que o uso preventivo de antimaláricos, como hidroxicloroquina, podem diminuir a progressão do novo coronavírus no corpo humano. emitiu um alerta na publicação do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), nesta sexta-feira (15/01), afirmando que ela pode conter "informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à COVID-19". No tuíte, o presidente afirma que estudos clínicos comprovam que o uso preventivo de antimaláricos, como, podem diminuir a progressão do novo coronavírus no corpo humano.









Na publicação, o presidente vinculou um vídeo do jornalista Alexandre Garcia falando sobre um estudo publicado em agosto do ano passado que comprovaria a eficácia do tratamento precoce.

No tratamento precoce, o indivíduo usaria, previamente, medicamentos antimaláricos, como hidroxicloroquina e cloroquina, para, teoricamente, não permitir o avanço da doença no corpo. Entretanto, essa medida não tem comprovação cientifica e não é recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em março de 2020, o Twitter apagou duas publicações do presidente por violar as regras da plataforma. Os tuítes mostravam Bolsonaro em aglomerações durante uma viagem à Sobradinho e Taguatinga, no Distrito Federal.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira