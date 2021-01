Belo Horizonte tem panelaço contra Bolsonaro; veja vídeos

BH tem panelaço contra Bolsonaro em protesto convocado por Luciano Huck



Bairro: São Pedro pic.twitter.com/lO0J6U6sFg %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 15, 2021

Bairro Sion, em BH, tem panelaço contra Bolsonaro em protesto convocado por Luciano Huck pic.twitter.com/LVVpV3AXSz %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 15, 2021

Bairro Buritis, em BH, tem panelaço contra Bolsonaro em protesto convocado por Luciano Huck pic.twitter.com/E6EkDQaLrR %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 15, 2021

Bairro Fernão Dias, em BH, tem panelaço contra Bolsonaro em protesto convocado por Luciano Huck pic.twitter.com/bprwpnmDif %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 15, 2021

Vídeos enviados aomostraram um pouco do protesto na capital mineira. No Bairro São Pedro, Região Centro-Sul de BH, alguns moradores foram às janelas aos gritos de “fora Bolsonaro”, além de reproduzir sons por meio das panelas.Outros bairros da Região Centro-Sul também registraram panelaço, como o Santo Antônio, Sion e Funcionários. Neste último, moradores chegaram a chamar Bolsonaro de "assassino", por conta das vidas perdidas pela, sobretudo pela falta de oxigênio para pacientes com dificuldades respiratórias em Manaus.Na Região Oeste, os bairros Gutierrez e Buritis tiveram moradores protestando contra Bolsonaro nas janelas. Do outro lado da cidade, na Região Leste, parte dos habitantes do Sagrada Família e Floresta se manifestaram contra o governo federal.A reportagem também recebeu imagens de moradores fazendo panelaço no Bairro Fernão Dias, na Região Nordeste da capital mineira. Outro ponto de BH que teve manifestação contra Bolsonaro foi o Centro.A manifestação foi convocada por Luciano Huck nas redes sociais. O possível candidato às eleições presidenciais em 2022 publicou uma imagem em seu Twitter citando o colapso nos hospitais de Manaus e responsabilizou o governo.“Sem oxigênio, sem vacina e sem governo. Panelaço, sexta, 20h30. Brasil sufocado”, diz a imagem compartilhada pelo apresentador.Entre os dez assuntos mais comentados no Twitter nesta sexta, sete foram referentes ao problema em Manaus sendo o primeiro a hashtag "#ImpeachmentBolsonaroUrgente".