Luciano Huck convoca panelaço contra Bolsonaro nesta sexta-feira (15/01)

Luciano Huck é cotado como possível candidato à presidência em 2022 (foto: Reprodução/TV Globo) Luciano Huck, convocou um panelaço contra o governo Jair Bolsonaro (sem partido) nesta sexta-feira (15/01) às 20h30. Ele publicou uma imagem em sua conta no Twitter que está circulando nas redes sociais, citando o colapso nos hospitais de Manaus e responsabilizando o governo. O apresentador e possível candidato às eleições presidenciais em 2022,, convocou um panelaço contra o governo(sem partido) nesta sexta-feira (15/01) às 20h30. Ele publicou uma imagem em sua conta no Twitter que está circulando nas redes sociais, citando o colapso nos hospitais de Manaus e responsabilizando o governo.





“Sem oxigênio, sem vacina e sem governo. Panelaço, sexta, 20h30. Brasil sufocado”, diz a imagem compartilhada pelo apresentador.









Mais cedo, Huck compartilhou um vídeo em que explica as dificuldades logísticas para o transporte de cilindros de oxigênio para o Amazonas. “A gente está com uma sensação de impotência, parece que estamos com as mãos atadas”, disse.





Mesmo quem quer ajudar esta da mãos atadas. Que tristeza. #SOSAMAZONAS pic.twitter.com/LMt4ze6Sps %u2014 Luciano Huck (@LucianoHuck) January 15, 2021



Além dele, várias pessoas compartilharam a imagem do panelaço nas redes sociais com a hashtag #BrasilSufocado. Personalidades públicas também aproveitam para manifestar idignação com as atitudes de Bolsonaro.

e esse panelaço de hoje às 20:30? vamo?



pergunta: é panelaço contra tosconaro ou pra chamar o @RodrigoMaia pra cair dentro? %u2014 Maria Rita (@MariaRita) January 15, 2021

O Brasil é um país sangrado! Sem investimentos e atenção onde é realmente necessário. Enquanto nossos irmãos e irmãs de Manaus morrem sem oxigênio, Bolsonaro insiste em indicar medicamentos sem eficácia comprovada. Genocida! #ImpeachmentBolsonaroUrgente pic.twitter.com/aZQTZ9XuOr %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) January 15, 2021

Medidas urgentes para salvarmos vidas:



- Cilindros de oxigênio para Manaus

- Substituição do atual ministro da Saúde por alguém técnico e independente

- Impeachment do Bolsonaro#ImpeachmentBolsonaroUrgente %u2014 João Amoêdo (@joaoamoedonovo) January 15, 2021

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira