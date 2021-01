Sem citar Bolsonaro, Maia diz que colapso em Manaus é culpa de 'lideranças'

Notas de repúdio de Maia têm sido comuns na pandemia (foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 27/10/2020)

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ), voltou a criticar o governo federal na noite desta quinta (14/01) no Twitter.

Sem citar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o político afirmou que” causou catástrofe em Manaus e o atraso na vacinação contra o vírus.

A falta de oxigênio em Manaus, o atraso na vacina, a falta de coordenação com estados e municípios são resultado da agenda negacionista que muitas lideranças promovem. %u2014 Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) January 14, 2021

O deputado também citou a “falta de coordenação com estados e municípios”.

“Está na hora de todas as forças se unirem para salvar vidas. É fundamental – como defendi em dezembro com outros parlamentares – que o Congresso retome suas atividades na semana que vem”, completou Maia.

A postagem de Maia está na esteira das críticas de diferentes frentes da opinião pública ao governo, após a falta de oxigênio em Manaus.

Após a ampliação da crise, o governo do Amazonas decretou toque de recolher das 19h às 6h em todas as cidades do estado. A medida vale por 10 dias.

Além disso, o Executivo estadual informou que vai transportar pacientes para outros estados brasileiros.

Há, também, articulação para compra de oxigênio da Venezuela, já que a demanda do estado é superior ao que as empresas privadas brasileiras conseguem produzir.

A operação será conduzida pela White Martins, principal fornecedora do Amazonas.