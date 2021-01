Ex-deputado estadual Péricles Ferreira dos Anjos morre de COVID-19

Ex-prefeito de Salinas e ex-deputado estadual por Minas, médico Péricles Ferreira dos Anjos tinha 77 anos (foto: Reprodução/Redes Sociais) ex-deputado estadual, ex-prefeito de Salinas (Norte de Minas) e médico Péricles Ferreira dos Anjos, de 77 anos. Ele estava internado na Santa Casa de Montes Claros. A assessoria da Prefeitura de Salinas confirmou que o ex-prefeito morreu em funçao das "complicações devido à COVID-19". Ele estava internado desde 29 de dezembro quando apresentou sintomas da doença. Faleceu nesta quinta-feira (14/01) o, ex-prefeito de Salinas (Norte de Minas) e médico, de 77 anos. Ele estava internado nade. A assessoria da Prefeitura de Salinas confirmou que o ex-prefeito morreu em funçao das "complicações devido à COVID-19". Ele estava internado desde 29 de dezembro quando apresentou sintomas da doença.





Em entrevista ao G1, uma sobrinha do político disse que Périces Ferreira estava debilitado e com imunidade baixa por conta de uma inflamação no intestino, o que pode ter contribuído para o agravamento no quadro da doença.

Péricles Ferreira foi deputado por três legislaturas (1987/1999) e participou da elaboração da Constituição Mineira, promulada em 21 de setembro de 1989. Foi líder da Maioria na Assembleia Legislativa no governo Eduardo Azeredo.





Foi prefeito de Salinas na gestão de 1977 a 1982 . A “capital da cachaça”, historicamente, também ficou conhecida por ter uma grande rivalidade entre dois grupos políticos locais. ”Herdeiro” do ex-deputado estadual e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Sylo Costa (falecido em 2018), Péricles Ferreira foi líder de um dos grupos políticos de Salinas, tendo como principal adversário o ex-deputado estadual Geraldo Santana.





Em 2000, Péricles Ferreira e Santana foram protagonistas de uma das maiores reviravoltas da política salinense. Após ambos não conseguirem a reeleição para a Assembleia Legislativa (em 1998), os dois resolveram pôr fim à rivalidade e fizeram um acordo para a disputa à Prefeitura de Salinas.





Formaram uma chapa, com Geraldo Santana como candidato a prefeito e Péricles como vice, com o compromisso de que, sendo vitoriosos nas urnas, o titular comandaria a prefeitura por dois anos e o vice terminaria o mandato como prefeito. Eles venceram o pleito. O acordo foi cumprido. Em 2003, Geraldo Santana renunciou e Péricles Ferreira assumiu a chefia do Executivo.





A Prefeitura de Salinas decretou luto oficial pelo falecimento do ex-deputado e ex-prefeito. No decreto, o prefeito do município, Joaquim Neres Xavier Dias (PDT), destaca que a morte de Péricles Ferreira causou “a consternação geral da comunidade salinense e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela perda de um cidadão exemplar, de ilibado espírito público”.