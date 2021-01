Manaus: brasileiros culpam 'negacionistas' pelas mortes por COVID-19

Bia Kcis, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro (foto: Agência Brasil/Reprodução)

Em meio à crise deno, internautas usam as redes sociais para culpar opelas mortes porA palavra ‘’ está entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Nos posts, brasileiros de diversos estados culpam aqueles que não apoiaram as medidas de restrição e incentivaram aglomerações que contribuíram para o colapso da capital amazonense.





Em alguns posts, internautas também culpam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pelas mortes. Isso porque o presidente brasileiro tem um posicionamento negacionista, é contra o lockdown e incentiva o uso de remédios que não tem comprovação cientifica para o tratamento da doença.





“Já passou da hora do Brasil ter um lockdown sério. E um presidente sério também”, escreveu um perfil.





“A extrema-direita bolsonarista incitou de forma orquestrada e sistemática a população a não seguir as regras de proteção, a protestar contra lockdown e a desafiar a pandemia. Agora cinicamente se esconde ou procura culpar outros pelo crime.

Precisam ser denunciados ostensivamente”, postou outro.

Deputados bolsonaristas

Um tuíte da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), publicado em dezembro de 2020, circula nas redes sociais. No post, ela comemora o fim do lockdown em Manaus na semana do Natal e Ano Novo.





"A pressão do povo funcionou também em Manaus. O governador do Amazonas voltou atrás em seu decreto de lockdown. Parabéns, povo amazonense, vocês fizeram valer seu poder!", escreveu Bia à época.

A deputada, no entanto, publicou nesta quinta-feira (14/01) uma mensagem lamentando as mortes na capital do Amazonas. "Manaus hoje sem oxigênio para os doentes. Não fosse a providência do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Pazuello muitas pessoas teriam morrido asfixiadas. Governo do estado e da capital não cuidaram da saúde da população".









“Primeiro Búzios e agora Manaus. Todo poder emana do povo”, escreveu o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 26 de dezembro. No final de dezembro de 2020, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), também celebrou as manifestações contra as medidas restritivas adotadas em Manaus devido à pandemia de COVID-19. “Primeiro Búzios e agora Manaus. Todo poder emana do povo”, escreveu o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 26 de dezembro.

Na época, Manaus, apesar de não ter adotado lockdown, decretou medidas restritivas.



O decreto não foi bem aceito pela população, que respondeu com manifestações pela cidade. Na ocasião, a polícia precisou usar spray de pimenta e balas de borracha para conter os manifestantes



Veja alguns comentários nas redes sociais

Os videos de Manaus, o horror .. quanto mais horror o governo precisa para deixar o negacionismo de lado ?? %u2014 Paola Carosella (@PaolaCarosella) January 14, 2021

Quem se contrapôs às medidas de lockdown, quem divulgou falsas medidas de tratamento, quem apostou na "imunidade de rebanho", quem negou repetidamente a ciência, onde estão eles quando Manaus mais precisa? O Brasil de Bolsonaro já não pode respirar. #OxigênioParaManaus %u2014 Tarcísio Motta (@MottaTarcisio) January 14, 2021

Já passou da hora do Brasil ter um lockdown sério. E um presidente sério também. %u2014 Raphael Heide (@Raphael_Heide) January 14, 2021

O bolsonarismo e seu governo assassino agora se cala: apenas 3% das menções (%uD83D%uDFE6) sobre Manaus parte dos que até ontem comemoravam a ausência de lockdown por lá. Não é azar, não é despreparo: é projeto de governo. pic.twitter.com/FQdyJxKFGD %u2014 Pedro Barciela (@Pedro_Barciela) January 14, 2021

A extrema-direita bolsonarista incitou de forma orquestrada e sistemática a população a não seguir as regras de proteção, a protestar contra lockdown e a desafiar a pandemia. Agora cinicamente se esconde ou procura culpar outros pelo crime.

Precisam ser denunciados ostensivamente %u2014 Toni Bulhoes (@ToniBulhoes) January 14, 2021

Quando a gente for pra rua, o lockdown chega, pq esse governo é contra mobilização popular, mas é a favor da morte. %u2014 Erahs é um Bizuí Feliz (@erahsfeliz) January 14, 2021

Terror volta para as ruas de Manaus





Agora, a capital do estado do Amazonas volta ter dias de terror. Entre 1º e 11 de janeiro, foram registradas 1.979 novas internações pelo novo coronavírus, contra 2.128 em abril de 2020 – pior mês desde a chegada da pandemia.

Os enterros de vítimas da COVID-19 também batem recordes: nos primeiros 10 dias de 2021 foram registrados 379, mais do que os 348 de maio.

Até quarta-feira (13/01), mais de 5,8 mil morreram por COVID-19 no estado.

Falta de oxigênio





Pelas redes sociais, brasileiros pedem socorro. Segundo profissionais que atuam no atendimento de pacientes de COVID-19, há hospitais sem oxigênio em Manaus, o que teria causado a morte de diversos pacientes.Pelas redes sociais, brasileiros pedem socorro. A frase “oxigênio para Manaus” e a palavra “Manaus” estão entre os assuntos mais comentados.





Lockdown

Na tarde desta quinta-feira (14/01), o governador Wilson Lima anunciou um decreto que proíbe a circulação de pessoas em Manaus entre 19h e 6h.



Todas as atividades, exceto serviços essenciais, também estão proibidas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira