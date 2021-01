Oxigênio para Manaus: campanha para pacientes de COVID-19 mobiliza redes

Em meio à crise de abastecimento de oxigênio em Manaus , no, e o aumento deporno estado, brasileiros pedem socorro pelas redes sociais. A frase “” e a palavra “Manaus” estão entre os assuntos mais comentados.Por meio de posts, manauaras relatam o cenário de "terror" na cidade e pedem a ajuda de outros estados e dopresidente JairBolsonaro (sem partido). Com vídeos, fotos e relatos, a “tag” nojá começou circular por todo o mundo.

“Como podem deixar chegar a esse ponto, é muita incompetência, falta de responsabilidade, estamos numa pandemia e o que tá acontecendo é o cúmulo da falta de respeito com a sociedade e com o povo de Manaus. #OXIGÊNIOPARAMANAUS”, escreveu um internauta.“Eu não consigo imaginar o desespero de todos que estão trabalhando em hospitais, os familiares. E as pessoas de outros estados, outras cidades precisam levar as coisas a sério, pode acontecer igual em outros lugares. Eles estão sem o básico!!! #OXIGÊNIOPARAMANAUS”, postou outro.