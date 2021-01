COVID-19: Voo para buscar vacina da AstraZeneca/Oxford na Índia é adiado

Vacina da AstraZeneca, em parceria com a Oxford, é a principal aposta do governo brasileiro (foto: ASTRAZENECA/Reprodução)









A vacina da Oxford, grande aposta do governo de Jair Bolsonaro, está em processo de análise pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa). O pedido para uso emergencial já foi encaminhado para o órgão.





CoronaVac, vacina do laboratório chinês Sinovac produzida em parceria com o Instituto Butantan. A decisão deve ser informada no próximo domingo (17/01) . No mesmo dia deve ser anunciada também a decisão sobre a, vacina do laboratório chinês Sinovac produzida em parceria com o Instituto Butantan.

Oxford/Astrazeneca





Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, esta vacina foi o segundo imunizante aprovado pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde (MHRA), no Reino Unido.





Segundo estudiosos, o imunizante é o mais econômico e fácil de armazenar. Isso porque custa cerca de 2,50 libras (aproximadamente R$ 14) a dose. Além disso, pode ser conservado na temperatura de um refrigerador, entre 2°C e 8°C, diferentemente das vacinas da Moderna e Pfizer/BioNTech – que precisam ser armazenadas a temperaturas muito reduzidas (-20°C no primeiro caso e -70°C no segundo).





A vacina Oxford/AstraZeneca é de "vetor viral". Ou seja, toma como base outro vírus (um adenovírus de chimpanzé) que foi transformado e adaptado para combater o novo coronavírus.





O Ministério da Saúde confirmou a aquisição de 2 milhões de doses da vacina. A pasta tinha pedido cerca de 10 milhões de doses, mas conseguiu apenas 20%.





Segundo Pazuello, a decisão do governo federal de optar em um primeiro momento pela vacina da farmacêutica AstraZeneca foi tomada por ser o melhor negócio para o governo na época.





"Há seis meses, optamos pela melhor vacina na época, o melhor negócio. Fizemos uma encomenda tecnológica à AstraZeneca, com uma MP (Medida Provisória) de R$ 1,9 bilhão para, com R$ 600 milhões, fazermos o investimento necessário de produção", explicou Pazuello.



"Com a tecnologia incorporada até julho de 2021, passaremos a produzir por mês 20 milhões de doses totalmente brasileiras com a estrutura da Fiocruz", informou.





Ainda segundo Pazuello, uma dose da vacina custa cerca de US$ 3 (R$ 16,40).

Confira a nota do Ministério da Saúde

"O Ministério da Saúde informa que o avião da companhia aérea Azul começará sua rota para buscar os dois milhões de doses da vacina contra a COVID-19 na Índia às 15h30 desta quinta-feira (14), decolando do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), com escala ao Aeroporto de Guararapes, em Recife (PE). A partida da cidade pernambucana para Mumbai, na Índia, foi reprogramada em algumas horas por questões logísticas internacionais e continua seu plano de voo nesta sexta-feira (15), às 23h."

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina

