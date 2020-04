Caos na saúde faz Manaus abrir valas comuns para enterrar vítimas do coronavírus

Em Manaus, covas coletivas têm sido abertas para enterrar baixas ocasionadas pela COVID-19. (foto: Reprodução/Twitter)

O número deporemtem feito a prefeitura da capital do Amazonas abrirem cemitérios para enterrar as vítimas fatais da infecção. Na cidade, há. O mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde aponta que,, já foram contabilizadasocasionadas pela doença. O índice de, que é deestá cerca depercentuais



Um vídeo publicado no Twitter mostra o procedimento adotado pelos coveiros da cidade durante um dos enterros coletivos. Dez caixões são colocados lado a lado em uma cova e, depois, cobertos por terra.





Para preservar os corpos que ainda não puderam ser enterrados, o Executivo municipal de Manaus instalounos





Sistema em colapso

Valas comuns nos EUA

tem, ao todo,da doença. SegundoSecretaria Municipal de Limpeza Urbana da cidade,peloA saúde pública amazonense tem 118 leitos de terapia intensiva. Na última sexta-feira (17), o governador Wilson Lima (PSC chegou a dizer que todas as UTIs do estado estavam ocupadas. A declaração foi dada à Rádio Tiradentes.Em meados deste mês, umfoi utilizado em, nos Estados Unidos. A administração local precisou abrir valas comuns para enterrar vítimas fatais da COVID-19. Os corpos foram depositados na ilha Hart, utilizada pela cidade para enterrar corpos não-identificados, não requisitados pelos parentes ou cujos familiares não podem pagar por um cemitério particular.