Brasil chega a 2.741 mortes por coronavírus; casos confirmados são 43.079

Brasil tem, ao todo, 43.079 casos da doença (foto: Josué Damascena/IOC/Fiocruz)

Sudeste tem mais da metade dos casos

O Brasil somaocasionadas pelo novo. Os, por sua vez, chegaram a. Os números compõem a mais recente versão do boletim epidemiológico da doença, divulgada na tarde desta terça-feira pelo Ministério da Saúde. O país registrou, nas últimaspor conta da infecção. A taxa de letalidade está em 6,4%.Nessa segunda-feira, a pasta apontava 2.575 mortes e 40.581 confirmações. Foram contabilizados, portanto, 2.498 casos em um dia.Estado mais afetado pela COVID-19,contabiliza, com. A segunda unidade federativa com mais confirmações é o, onde há. Por lá, o índice deé dedos cidadãos que contraíram o vírus

Juntos, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais têm 53,7% dos brasileiros infectados. Os estados somam 23.133 casos.



A segunda região do país com mais registros do coronavírus é o Nordeste, onde estão 25,2% dos casos do país — o que representa 10.868 doentes. A maior taxa de letalidade do país está na Paraíba, onde, 12,3% dos que testaram positivo para a doença morreram Dos 263 infectados, houve 33 vítimas fatais. O índice está seis pontos percentuais acima da média brasileira.



O Norte, por sua vez, tem 4.431 confirmações — 10,3% de todos os casos confirmados no Brasil. O Amazonas concentra 2.270 registros, com 193 baixas e 8,5% de letalidade.



Há, no Sul do país, 2.991 infectados, que significam 6,9% do total nacional. Em Santa Catarina, dos 1.063 positivos, foram contabilizadas 35 mortes — 3,3% de letalidade.



O Centro-Oeste continua sendo a parcela do país menos impactada pela COVID-19, com 1.656 doentes, o que equivale a 3,8% da soma dos casos. Quase metade das notificações vindas da região estão no Distrito Federal, onde há 881 infectados. A taxa de letalidade é de 2,7%, visto que foram registrados 24 óbitos.

Minas Gerais

Na manhã desta terça, a secretaria de Estado de Saúde divulgou os números da doença em solo mineiro . São 44 óbitos confirmados e outros 73 em investigação. Os casos confirmados chegaram a 1.230.Volte para mais informações.