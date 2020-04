Coronavírus mata mais 3 em Minas; total de óbitos sobe para 44

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) constatou maispornas últimas 24 horas no estado. Com o acréscimo, o total de mortos sobe, ante os 41 contabilizados no boletim de segunda-feira (20).

Segundo informações da SES-MG, a primeira vítima é uma idosa de 75 anos de, no Norte de Minas, que morreu em 16 de abril. A segunda é de, na Zona da Mata - um homem de de 84 anos, morto no dia 10. A terceira é um idoso de 72 residente de Uberaba, no Triângulo Mineiro, que veio a óbito há dois dias.Todos os pacientes apresentavam comobidades, ou seja: cardiopatia, obesidade, problemas respiratórios e quadros clínicos correlatos. Mais 73 óbitos estão sob investigação das autoridades sanitárias.

Avanço

Os números desta manhã não incluem a técnica de enfermagem Maria Aparecida de Andrade, de 53 anos, primeira baixa da COVID-19 registrada em Contagem , na Região Metropolitana. A secretaria de saúde da cidade informou que a mulher trabalhava na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Ressaca, vinculada ao executivo municipal. Ela era servidora das duas esferas de governo, estado e município.Conforme dados do relatório da SES-MG, Minas, alta de 41 casos em um dia, e, 1.039 a mais na comparação com o último informe.Varzelândia e Cataguases aparecem pela primeira vez na lista de cidades mineiras com óbitos pela COVID-19. Com a morte registrada neste feriado, Uberaba passa a contabilizar 3 baixas.Na capital mineira, epicentro da pandemia no estado, há 459 contaminados pela doença e 8 mortos. Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, vem na sequência, com 97 contaminados e 2 óbitos. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 67 infectados e 4 mortos, ocupa a terceira posição da lista, seguida por Nova Lima, Região Metropolitana de BH, onde há 45 diagnósticos positivos.