Contagem registra primeira morte por COVID-19; vítima era profissional da saúde

Maria Aparecida de Andrade tinha 53 anos e era técnica em enfermagem (foto: Reprodução/Redes sociais)

A cidade de Contagemnesta segunda-feira (20). Trata-se daque havia sido diagnosticada com infecção pelo novo coronavírus em 8 de abril.

De acordo com a Saúde municipal, a mulher era servidora da Prefeitura de Contagem e do governo estadual. Ela trabalhava navinculada ao Executivo municipal.

Também era servidora da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), no Hospital Alberto Cavalcanti, localizado no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Ainda segundo a Prefeitura de Contagem, em 13 de abril, cinco dias após ser afastada do trabalho, Maria Aparecida de Andrade procurou atendimento na UPA Ressaca e foi transferida para o Hospital Municipal de Contagem.

Ainda em seu posicionamento, a Prefeitura de Contagem informou que “lamenta a morte da servidora e se solidariza com os familiares”.



Indagada pela reportagem do Estado de Minas se os demais profissionais da UPA Ressaca seriam testados, por precaução, a Prefeitura de Contagem respondeu da seguinte forma: "Pelo protocolo do Ministério da Saúde, são testados os profissionais que apresentarem qualquer tipo de sintoma gripal."

Luto

Pelas redes sociais, amigos da técnica em enfermagem lamentaram a morte. "Hoje, perdi minha amiga pra esse vírus maldito. Minha amiga vai fazer muita falta. Sei que você está em um lugar melhor que nós. A família UPA Ressaca perde uma grande profissional. A enfermagem hoje está de luto. Perdemos uma guerreira", escreveu uma colega de trabalho.



Maria Aparecida de Andrade era natural de Inhapim, no Vale do Rio Doce, conforme registros em sua conta no Facebook.

Essa é a primeira morte registrada em Contagem. A cidade, segundo o último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, tem outros 36 casos confirmados.

Com mais esse óbito, Minas Gerais tem ao menos 42 mortes pela COVID-19.