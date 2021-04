Eduardo Bolsonaro: 'Ficar em casa aumenta a proliferação do vírus'

AM

O deputado federal e filho '03' do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Eduardo Bolsonaro (Republicanos-SP), usou as redes sociais, nesta segunda-feira (12/4), para compartilhar uma fake news sobre o 'lockdown', medida de proteção para a contenção da pandemia de COVID-19.









Em contrapartida à fala do deputado, por meiio de estudos científicos, especialistas confirmaram que a maior proliferação da COVID-19 está em aglomerações e locais com grande circulação de pessoas, como por exemplo, as ruas.









A família Bolsonaro, incluindo o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), durante toda a pandemia, mostrou ter posicionamentos negacionistas sobre a COVID-19. Entre eles, questionar o perigo do vírus, ser a favor dos medicamentos sem comprovação científica, frequentar aglomerações, não utilizar máscaras, ser contra a vacinação e recomendar o tratamento precoce, que também não tem eficácia comprovada cientificamente.