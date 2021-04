Pacheco e Lira pedem à ONU prioridade no envio de vacinas contra COVID-19

AM

Durante a conversa, Lira e Pacheco mostraram ao secretário da ONU a situação da pandemia no Brasil (foto: Marcos Brandão/Senado Federal) Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), conversaram, nesta segunda-feira (12/4), com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres. Eles pediram prioridade para o Brasil no envio de vacinas, contra a COVID-19, do consórcio Covax Facility. O presidente do Senado,(DEM-MG), e o presidente da Câmara dos Deputados,(PP-AL), conversaram, nesta segunda-feira (12/4), com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres. Eles pediram prioridade para o Brasil no envio decontra a COVID-19,do consórcio





“Expus a situação dramática do Brasil. Reforcei o pedido de ajuda à ONU para o país se tornar prioridade do consórcio internacional Covax Facility, para antecipação da entrega das vacinas“, disse Pacheco, no Twitter.









Conversei hoje, ao telefone, com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, para explicar sobre a grave situação sanitária em que se encontra o País. Falei da necessidade de aumentarmos o fluxo de entrega de vacinas ao País. %u2014 Arthur Lira (@ArthurLira_) April 12, 2021





Já Arthur Lira afirmou que explicou a Guterres "a grave situação sanitária" do Brasil na conversa por telefone. "Falei da necessidade de aumentarmos o fluxo de entrega de vacinas ao país."

O domingo mais letal





COVID-19 em 24 horas, maior número para um domingo em toda a pandemia. Antes, o domingo mais fatal era 28 de março, quando 1.656 óbitos entraram na contagem.



Consórcio

Ao todo, o Brasil soma 353.137 mortes pela doença causada pelo novo. Também foram acrescentados 37.017 casos, totalizando 13.482.023.