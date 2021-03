Vice-prefeito de Lagoa Santa está internado com COVID-19

O Vice-prefeito também atua como secretário de desenvolvimento urbano e no local onde trabalha na pasta outros servidores testaram positivo para COVID-19 (foto: Reprodução/Facebook)

O vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Urbano de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Breno Salomão (Cidadania), de 46 anos, testou positivo para a COVID-19 e está internado. De acordo com a prefeitura, o estado de saúde do vice-prefeito é estável. Além de Breno Salomão, outros servidores da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) também confirmaram a doença.









Mas ele não participou, na última quinta (25/3), da ‘Live com o Prefeito’, que ocorre sempre às quintas-feirastas-feiras. O programa foi apresentado pelo secretário de Saúde, Gilson Urbano.





Segundo a prefeitura, após outros servidores Secretaria de Desenvolvimento Urbano também terem testado positivo para a COVID-19 no início da semana passada, o prédio, onde o vice-prefeito também atua como secretário, passou por um processo de desinfecção nos dias 24 e 26 de março.





Ainda de acordo com a prefeitura, todos os funcionários do prédio estão com as atividades em home office. O segundo e o quarto andares do prédio foram isolados. No processo de desinfecção, foi utilizado o mesmo procedimento dos bairros da cidade, ou seja, uma solução desinfectante à base de amônia quaternária. O processo de desinfecção foi realizado na frente do prédio, no pátio, garagem, no segundo, quarto e sexto andares.