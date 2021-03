Brasileiro culpa Bolsonaro por cenário crítico na pandemia, diz pesquisa

O maior responsável peloinstalado no Brasil, que vive o pior momento da pandemia de COVID-19, é o presidente Jair(sem partido). A opinião é de 29,4% dos participantes de um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira (29/3).

Logo após Bolsonaro, brasileiros apontem 'todos os políticos' como culpados pela crise sanitária instalada no Brasil.

Logo abaixo do presidente vem "todos eles" - políticos de todas as esferas de governo, opção citada por 20% dos entrevistados. A lista de culpados segue com a população em geral (12,4%), os governadores (11,2%), o Supremo Tribunal Federal (8,2%), prefeitos (1,6%) e os deputados federais (1%). Citaram outros atores 1,7%.