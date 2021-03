Bolsonaro convoca população para 'dia de jejum e oração pela liberdade'

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para convocar a população, nesta segunda-feira (29/03), para um "dia de jejum e oração" pela liberdade do País.





- Aos que puderem, amanhã, 29/03/2021, teremos um dia de jejum e oração pelo bem e pela liberdade de nossa nação.



- Seguiremos lutando com todas as nossas forças contra o vírus e o desemprego; pela vida, mas sem abrir mão da dignidade de cada um. pic.twitter.com/j8KIs9CdmQ %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 29, 2021

"Seguiremos lutando com todas as nossas forças contra o vírus e o desemprego; pela vida, mas sem abrir mão da dignidade de cada um."Bolsonaro divulgou a iniciativa no mesmo dia em que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sofreu críticas de parlamentares depois de acusar a senadora Kátia Abreu (PP-TO) de atuar em favor de interesses do 5G da China durante um almoço reservado no Itamaraty.