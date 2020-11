Kalil reeleito: prefeito mais rigoroso com pandemia é campeão de voto

Alexandre Kalil acena após a confirmação da sua vitória, na noite de domingo (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press)



Reeleito neste domingo (15), o prefeito Alexandre Kalil (PSD) foi campeão de votos na disputa pelo cargo do executivo municipal em Belo Horizonte. Ele obteve 782.633 votos (63,37%), enquanto Bruno Engler (PRTB), o segundo colocado, conquistou 122.944 votos (9,95%), com 99,78% das seções totalizadas, segundo o TSE .

Desde 2004, quando Fernando Pimentel (PT) se reelegeu com 68,49% dos votos válidos, contra 22,78% de João Leite (PSDB), um candidato a prefeito da capital mineira não ultrapassava a marca dos 60% dos votos válidos. Em 2004, a disputa se deu entre cinco candidatos; neste ano foram 15.





Durante o ano de eleição, a administração de Kalil ficou marcada pelo rigor no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Por imposição de decreto municipal, a quarentena obrigou ao fechamento de boa parte dos setores de comércio e serviços, durante meses. A reabertura foi gradual e com novos protocolos para evitar a disseminação do vírus.





Em março passado, quando a pandemia foi declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a circulação do vírus foi detectada no Brasil, foi criado o Comitê Municipal de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19 . A força-tarefa que teve a missão de desenhar a resposta de BH à crise sanitária é composa pelo Secretário de Saúde, Jackson Machado, e pelos médicos infectologistas Carlos Starling, Estevão Urbano e Unaí Tupinambás – além do secretariado que auxilia nas decisões.

Durante o período em que as atividades ficaram suspensas por orientação do comitê, o prefeito foi amplamente criticado por empresários que defendiam a reabertura, mesmo em um cenário de alta lotação dos hospitais de BH pela internação por doenças respiratórias.

Kalil em relação às críticas





Enérgico ao se recusar a comentar política durante a crise sanitária, o chefe do Executivo municipal classificou opositores como “parasitas do vírus” e comparou por diversas vezes o controle da pandemia a uma guerra





isolamento social, Kalil rebateu dizendo que Alvo de manifestações contrárias ao, Kalil rebateu dizendo que “quem tem medo de buzina é cachorro distraído” . A frase ficou famosa, e ele a repetiu em outros momentos.





reabertura no final de maio, teve que frear e recuar no plano, devido à aceleração daos índices de ocupação de leitos de UTI e de transmissão, e esperou até agosto para a BH iniciou ano final de maio, teve que frear e recuar no plano, devido à aceleração daos índices de ocupação de leitos de UTI e de transmissão, e esperou até agosto para a abertura gradual de shoppings, bares e restaurantes





Romeu Zema (Novo), que chamou a prefeitura de BH de No primeiro semestre, o prefeito disse que seguiria especialistas de saúde, ainda que sob críticas e protestos de empresários, comerciantes e até do governador, que chamou a prefeitura de BH de "fora da curva"

Campanha em meio à pandemia

Aos 61 anos, Alexandre Kalil se enquandra no grupo de risco para a COVID-19. Ele fez campanha sem ir às ruas pedir votos e tampouco participou de debates.





O máximo que fez como atividade de campanha, além de gravações em casa, foram reuniões com poucas pessoas, geralmente grupos específicos e relevantes para BH.





Por outro lado, Kalil teve maior impacto nas redes sociais desde o início da propaganda eleitoral. Segundo levantamento do software voxRadar, parceiro do Estado de Minas, o prefeito reeleito concentra 36% de toda a discussão nas redes que envolve os 14 nomes que concorriam ao comando do Executivo de BH.

O segundo mandato