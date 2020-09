Prefeitura autoriza abertura de lojas e shoppings de BH aos sábados

(foto: Glaydston Rodrigues/EM/D.A Press)

Lojas e shoppings de Belo Horizonte poderão funcionar aos sábados. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (11), pela Prefeitura de Belo Horizonte. A autorização começa a valer a partir deste final de semana. Além disso, academias poderão ter aulas coletivas, como por exemplo, de crossfit.As decisões foram comunicadas em entrevista coletiva concedida na sede do executivo municipal, sem a presença do prefeito. O jornalistas foram recebidos pelo Secretários: de Saúde, Jackson Machado; de Planejamento e Gestão, André Reis, além dos infectologistas que fazem parte do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, Carlos Starling, Estevão Urbano e Unaí Tupinambás.A partir deste sábado (12), lojas de rua, que já estavam funcionando aos dias de semana entre 11h e 19h, poderão abrir as portas aos sábados, de. Shoppings, que, nos dias úteis, funcionam entre, poderá receber clientes na mesma faixa de horário aos sábados.Já a partir do dia 19 (sábado), outros três parques de Belo Horizonte voltarão a ser abertos ao público: Renato Azeredo (Palmares, Região Nordeste da capital), Aggeo Pio Sobrinho (Buritis, Região Oeste de BH) e da Serra do Curral.