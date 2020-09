COVID-19: leitos de UTI e de enfermaria serão desmobilizados em Belo Horizonte

Ao todo, 153 leitos de UTI e de enfermaria ficarão na retaguarda em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





A desmobilização de leitos, de acordo com Jackson, será feita por causa da melhora dos indicadores da COVID-19 em Belo Horizonte, todos no nível verde, considerado o mais estável, como a velocidade de propagação da doença, que está em 0,95, abaixo de 1, quando entra na fase amarela (atenção). As vagas ficarão na retaguarda e podem voltar a ser utilizadas por pacientes com coronavírus a qualquer momento.









“Estou avisando isso porque, certamente, na próxima semana, quando a gente desmobilizar mais leitos, esses indicadores podem subir um pouco. Então para efeito de flexibilização, o comitê decidiu que vamos usar como base o número máximo de leitos de enfermaria e de UTI que nós temos hoje, independente dos leitos disponíveis em determinado momento”, completou.





Atualmente, Belo Horizonte tem 1.713 leitos de enfermaria disponíveis, com uma ocupação de 42%. O chefe da pasta de Saúde informou, no entanto, que 101 leitos já foram desmobilizados. Desta forma, há 1.612 unidades ativas.





Já em relação aos leitos de UTI, que apresentam uma ocupação de 43%, a pasta da Saúde desmobilizou 52 unidades, reduzindo de 741 para 689 leitos possíveis para serem ocupados por pacientes com COVID-19.





“Não faz sentido pessoas com infartos, AVCs e traumas sofrendo esperando leitos sendo que temos leitos de COVID que podem abrigar essas pessoas”, concluiu Jackson.

Na coletiva que anunciou a autorização de abertura de lojas e shoppings aos sábados, a prefeitura, por meio do secretário de Saúde, Jackson Machado Pinto, afirmou que está desmobilizando 153 leitos de enfermaria e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com COVID-19.