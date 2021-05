COVID-19: esposa de ex-deputado Alberto Fraga morre internada em UTI

Em seu perfil, no Instagram, Fraga lamentou a ida da esposa, com quem teve um relacionamento de 40 anos: Lamentavelmente e com muita tristeza me dirijo a vocês para informar o falecimento da minha querida e amada esposa Mirta Fraga. Foram 40 anos de convivência e de muito amor. Ela partiu, mas deixa um legado de coisas boas, deixou muitos amigos e amigas que a amavam e a admiravam. Tenho certeza que Deus reserva para ela um lugar de, pq ela merece! Só fazia o bem e se preocupava demais com o bem estar dos outros. Meu amor, vc parte agora, mas tenha certeza que sempre foi amada e será pelo resto da minha vida. Cuidarei dos nossoscomo vc cuidava: com zelo, amor e dedicação. Te amo e sempre te amarei! Meu coração fica pequeno pela sua ausência, mas fica gigante pelas nossas lembranças, pelos momentos de amizade e muito amor! Não sei o que será da minha vida sem vc, mas com certeza, vc sempre estará no meu coração, pois o meu amor por vc é! Jamais será esquecido. Vai com Deus, amor da minha