Bolsonaro pode ter que pagar por segurança em ato do último domingo

(foto: Alan Santos/PR)

A jornalista Denise Rothenburg, no blog da Denise , no Correio Braziliense, publica, nesta terça-feira (25/5), que o presidente 'Jair Bolsonaro corre o risco de ter que arcar com as de sua segurança na aglomeração do final de semana' . "Afinal, o país ainda não está em temporada eleitoral e a manifestação não faz parte da agenda oficial. Como ele ainda está sem partido, advogados de algumasquebram a cabeça para ver como deve ser cobrada a diária dosque o acompanham, nos quais há, inclusive, o uso de helicóptero oficial."