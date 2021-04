COVID: internações e mortes podem cair nas próximas semanas, aponta estudo

uso da máscara é considerado uma das formas mais eficazes de tentar impedir a proliferação do vírus (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O Brasil pode esperar umano número decausadas pelonas próximas semanas. É o que constata o laboratório. A empresa é responsável pelo primeiro teste de COVID-19 com amostras de saliva, o, baseado na metodologia, vendido nas farmácias em Belo Horizonte.Os dados foram baseados no volume de resultados positivos do teste RT-LAMP e uma análise comparativa desses números com o avanço de casos nacionais."Esses resultados são capazes de prever o fluxo daentre duas semanas para variação no número de internações e um mês para os dados de mortalidade da doença, o que pode ser um grande aliado para as medidas emergenciais e próximos passos relacionados a vacinação, volta às aulas, retorno ao trabalho, entre outros", afirma o CEO da Mendelics, David Schlesinger.Ainda segundo David, na próxima semana, deve ser observado um pico de mortalidade seguido de queda. Quando comparado o número de casos novos por dia no Brasil versus os testes positivos feitos no laboratório, conforme gráfico elaborado pela empresa, há um pico em janeiro, seguido por uma pequena queda.A partir da metade de fevereiro, houve um aumento de casos, o que se agravou até o fim de março. Enquanto isso, os testes positivos, que estavam altos em janeiro, tiveram uma queda e começaram a subir em média duas semanas antes do número de casos no Brasil.O gráfico mostra que, após o início do lockdown, em muitas cidades, principalmente a partir de março, o número de testes positivos começou a cair. "Porém, mesmo com a previsão de queda para os próximos dias, com a chegada do inverno e demora no andamento da vacinação, devemos sofrer uma quarta onda da doença em meados de maio", observa David Schlesinger.

