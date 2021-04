Depois de apoiar nebulização com hidroxicloroquina, Lorenzoni apaga post

"De 0 a 10 melhorou 8", postou Lorenzoni em vídeo de paciente que morreu depois de inalar hidroxicloroquina (foto: Reprodução/Twitter)

A médica que disseminou o vídeo, responsável pelo procedimento, é Michelle Chechter, que acaba de ser afastada de suas funções na maternidade Instituto da Mulher Dona Lindu, em Manuas , onde indicou a nebulização com hidroxicloroquina para duas pacientes. Uma delas acabou morrendo pouco tempo depois de ter um filho.

Diante da polêmica sobre adepara tratamento da COVID-19, que provocou mortes no Brasil, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, excluiu no Twitter post de 20 de março em que enaltece a prática.Lorenzoni postou um vídeo mostrando uma paciente que teria se curado após fazer a nebulização com a hidroxicloroquina. Mas a paciente piorou após a inalação e morreu, na verdade, 18 dias antes da postagem do ministro.Nas imagens, a paciente fala com a médica sobre o, dizendo ter melhorado. "Decisão da médica em conjunto com a paciente", escreveu o ministro na legenda. A publicação foi repostada quase 4 mil vezes e teve diversos comentários, além de cerca de 140 mil visualizações e milhares de curtidas.O tratamento é experimental e sem eficácia comprovada, baseado em um medicamento desaconselhado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), justamente pela ineficácia e risco de eventos adversos graves.No Rio Grande do Sul, outros três spacientes submetidos ao tratamento morreram, em Camaquã, e outro caso foi registrado no estado, em Caridade de Alecrim, onde um paciente de 69 anos que recebeu o tratamento também faleceu.