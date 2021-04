Médica que indicou nebulização de hidroxicloroquina é demitida em Manaus

Michelle Chechter trabalhava na maternidade Instituto da Mulher Dona Lindu, em Manaus, e agora sua conduta será investigada (foto: Arquivo Pessoal)

Depois de aplicar nebulização de hidroxicloroquina como tratamento para a COVID-19 na maternidade Instituto da Mulher Dona Lindu, em Manaus , que teria provocado a morte de uma paciente submetida ao procedimento, a médica ginecologista Michelle Chechter foi demitida pela Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas, que também abriu investigação sobre a conduta da profissional.A Secretaria informou que o tratamento não está incluido nosterapêuticos, nem no instituto, nem das unidades da rede estadual de saúde. Em nota, a pasta divulgou ainda que o procedimento não é indicado mesmo com o "de pacientes ou de seus familiares", como consta no texto.





A secretaria determinou abertura dee afastou a médica. Michele teria sido contratada em regime temporário. De acordo com o comunicado da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, "o procedimento tratou-se de um ato médico, de livre iniciativa da profissional, que não faz mais parte do quadro da maternidade".



A mulher que faleceu após passar pela nebulização acabara de ter um filho. O recém-nascido está bem. A paciente morreu em fevereiro, mas a situação só veio a público agora. Outra paciente submetida à nebulização de hidroxicloroquina sobreviveu.



O instituto divulgou que ambas assinaram um termo de consentimento. Ainda segundo o comunicado da pasta, a secretaria e o instituto não compactuam com a prática de "qualquer terapêutica experimental de teor relatado e não reconhecida."



A médica ficou conhecida depois que o ministro Onyx Lorenzoni compartilhou, no Twitter, vídeo onde ela administra nebulização com hidroxicloroquina. No vídeo, aparentemente gravado em 9 de fevereiro, Michelle Chechter induz a paciente a afirmar que a nebulização está funcionando. Em seguida, mostra o monitor da taxa de saturação oscilando entre 87% e 95%. "Vai respirando fundo", orienta a médica.

Em Camaquã, No Rio Grande do Sul, outros três pacientes que passaram pela nebulização com hidroxicloroquina morreram em março. O tratamento aconteceu no Hospital Nossa Senhora Aparecida, que também declarou que o procedimento não faz parte de seus protocolos. O procedimento foi administrado pela médica Eliane Scherer, denunciada pelo hospital ao Conselho Regional de Medicina e ao Ministério Público, que já investiga a conduta da médica.



Por enquanto, Michelle Chechter diz que não está concedendo entrevistas. Pelas seus endereços nas redes sociais, é possível constatar que ela apoia o tratamento precoce para o coronavírus, um conjunto de remédios sem comprovação científica preconizado para enfrentamento da doença, que em muitos casos têm originado efeitos adversos graves. A ginecologista é apoiadora de Jair Bolsonaro, que também defende o chamado kit-COVID.

O "protocolo" adotado em Manaus foi criado pelo médico ucraniano-americano Vladimir Zelenko, que ganhou notoriedade em março de 2020, quando sua defesa do uso da cloroquina contra a COVID-19 foi abraçada pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump. Mesma postura que ganharia espaço no Brasil.





A Organização Mundial da Saúde (OMS) já concluiu que a hidroxicloroquina não funciona no tratamento contra a COVID-19 e alertou ainda que seu uso pode causar efeitos adversos graves, podendo levar à morte.

Esta prática de nebulização tem sido difundida no Brasil, inclusive com apoio de políticos e formadores de opinião. A inalação de comprimidos de cloroquina macerados e diluídos em soro fisiológico é de alto risco e danosa ao já combalido sistema respiratório do paciente que enfrenta a COVID-19.