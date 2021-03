ButanVac: vacina 100% brasileira utiliza ovos durante produção; entenda

ButanVac usa tecnologia do 'ovo' para a produção (foto: AFP / Miguel Schincariol )







De acordo com o Instituto Butantan, a pesquisa será realizada de acordo com os mais altos padrões internacionais éticos e de qualidade. Como ainda não foi testada em humanos, os resultados desta fase clínica que vão determinar se a vacina é segura e tem resposta imune capaz de prevenir a COVID-19.









Para explicar o método, a reportagem consultou as informações disponibilizadas pelo próprio Instituto Butantan.





Como funciona

A tecnologia da ButanVac funciona assim: ela utiliza um vetor viral que contém a proteína Spike do coronavírus de forma íntegra. O vírus utilizado como vetor nesta vacina é o da Doença de Newcastle (DNC), uma infecção que afeta aves.





Por esta razão, o vírus se desenvolve bem em ovos embrionados permitindo eficiência produtiva num processo similar ao utilizado na vacina da gripe. Em contraste com o vírus da influenza, o vírus da Doença de Newcastle não causa sintomas em seres humanos, sendo uma alternativa apontada pelos especialistas como “muito segura” segura na produção.





Além disso, o vírus é inativado para a formulação. Isso facilita sua estabilidade e deixa a vacina ainda mais segura.





Mais segura

“É a mesma tecnologia usada para a produção da vacina da gripe”, afirmou Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, durante coletiva de imprensa nesta sexta (26/3).









Segundo Dimas Covas, esta nova vacina pode ser mais segura contra a COVID-19 do que outros imunizantes já disponibilizados no mercado.





“É produzida em ovo embrionário, mas ela se utiliza da estrutura base de um vírus que infecta aves, chamado Newcastle. Esse vírus foi modificado geneticamente e expressa a proteína S. Só que essa proteína S é uma super proteína S. Ela desenvolve imunidade de uma forma muito mais efetiva do que essas outras vacinas que usam a proteína S”, afirmou.





Por dentro da tecnologia

A razão de os especialistas acreditarem que ela pode ser mais efetiva é que ela utiliza dois métodos em um: vírus inativado e vetor viral.





vírus inativado é a usada nas vacinas da gripe e na CoronaVac, desenvolvida pela chinesa Sinovac e que está sendo envasada no próprio Butantan. Nesse tipo de vacina, o vírus é colocado inteiro dentro dela, mas não é capaz de causar a doença, pois está “morto”.



Já a tecnologia de vetor viral é usada na vacina AstraZeneca, da Universidade de Oxford – que também está sendo aplicada no Brasil. Nesse tipo de vacina, um outro vírus – o vírus vetor, o adenovírus – é modificado geneticamente para "carregar" uma parte do código genético do coronavírus dentro dele.





vetor viral é usada na Já a tecnologia deé usada na vacina AstraZeneca, da Universidade de Oxford – que também está sendo aplicada no Brasil. Nesse tipo de vacina, um outro vírus – o vírus vetor, o adenovírus – é modificado geneticamente para "carregar" uma parte do código genético do coronavírus dentro dele.





Assim, nenhum dos dois vírus tem o poder de causar a doença, já que esse material genético é o que dá instruções ao organismo para produzir a proteína S do coronavírus. A proteína, então, ativa células chave do sistema imune: os linfócitos B e T.

Seis passos para entender





A Butanvac é um híbrido entre vacina recombinante e inativada



Os cientistas colocaram o gene da proteína S (spike) do coronavírus em um vetor viral, que é como um cavalo de Tróia p transportar esse gene. O vetor é o Newcastle disease vírus (NDV)

Mas pq eles fizeram isso?

Confira abaixo o texto de Leandro, que também trabalha com divulgação científica e é editor da revista Ciência Hoje: A Butanvac vai usar as duas plataformas. Leandro Lobo, professor e pesquisador em microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicou, em sua conta no Twitter, uma explicação de forma didática para entender todo o fluxo de produção do novo imunizante.Confira abaixo o texto de Leandro, que também trabalha com divulgação científica e é editor da revista Ciência Hoje:





A Butanvac é um híbrido entre vacina recombinante e inativada. Os cientistas colocaram o gene da proteína S (spike) do coronavírus em um vetor viral, que é como um cavalo de Tróia para transportar esse gene. O vetor é o Newcastle Disease Vírus (NDV). Mas porque eles fizeram isso? O NDV é da família Paramyxoviridae, que tem outros representantes famosos como o vírus do sarampo, caxumba, vírus que causam doenças respiratórias e muitos que causam doenças em animais...o próprio NDV é um vírus de aves, e é aí que está o pulo do gato do instituto Butantan! Veja, multiplicar vírus em ovos embrionários de galinha é um processo muito prático e barato. O problema é que o Sars-CoV2 não se multiplica nesses ovos. Os cientistas resolveram isso colocando um pedaço do coronavírus no NDV (vírus de ave)! Agora a produção pode ser feita em ovos Outra vantagem é que o NDV pode ser manipulado em laboratório de nível de segurança 2 (BL2) ao invés do BL3 usado para o Sars-cov-2. Laboratórios BL3 são muito caros de se manter. Isso torna a vacina muito mais barata! O NDV causa doença em aves, mas em humanos é quase inofensivo. A maioria dos casos são assintomáticos, ou no máximo sintomas de uma gripe leve. Ademais, o vírus é inativado e fragmentado antes de se transformar em vacina. Então é muito seguro! Os fragmentos do NDV podem contribuir para estimular nosso sistema imune, funcionando como um adjuvante. Então quando nossas células encontram os fragmentos da proteína Spike do coronavírus, vão desenvolver uma resposta muito mais forte e robusta.





"Esse é o resultado do investimento em ciência! Vamos aguardar os testes clínicos, mas temos em mãos uma vacina com bom potencial imunizante e muito barata! Se tudo der certo, o Brasil exportará essa vacina, e provavelmente com um preço acessível para países em desenvolvimento", complementou o professor.