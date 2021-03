Depois da ButanVac, Planalto anuncia nova vacina 100% nacional contra COVID

Ministro Marcos Pontes anunciou uma vacina 100% brasileira (foto: Anderson Riedel/PR ) ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, anunciou que a vacina contra a COVID-19 apoiada pelo governo federal já está seguindo os próximos passos. Assim como a nova vacina do Instituto Butantan, a vacina desenvolvida pela faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (SP) solicitou à Anvisa, nessa quinta-feira (25/03), autorização para testes em voluntários.



Segundo o ministro, o nome do imunizante de Ribeirão Preto é Versamune®%uFE0F-CoV-2FC mas, de acordo com ele, ela deve ter o nome de “BR”, para homenagear o Brasil.





Ao ser questionado sobre uma possível competição entre as vacinas do Butantan e a do governo, Marcos Pontes desconversou sobre o assunto. “No meu ponto de vista, não tem nada a ver um ponto com o outro", disse o ministro. "Coincidência, bom para o país", disse Pontes.



Segundo Marcos Pontes, os testes serão feitos agora em 360 pessoas para testar sua segurança. Ele disse ainda que deve levar cerca de três meses para fazer testes da fase 1 e 2 e depois há outro cronograma para a fase 3.



O desenvolvimento é uma estratégia de soberania, na avaliação do ministro. "Vimos a dificuldades que tivemos com importação", disse.



