Azul e Gol oferecem transporte gratuito das vacinas contra a COVID-19

Azul e Gol ofereceram transporte gratuito das vacinas, quando forem disponibilizadas (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press)





A Azul, por exemplo, atende a 113 cidades brasileiras e possui a Azul Cargo Express, especializada em cargas. A empresa conta com aviões dos modelos Embraer, Airbus, ATR e Cessna. De acordo com o presidente da companhia, John Rodgerson, a iniciativa também servirá para atrair outros negócios do segmento de transporte a tomarem a mesma medida.









A intenção de Rodgerson parece ter dado certo. Horas depois do anúncio da Azul, a Gol Linhas Aéreas informou que está à disposição das autoridades brasileiras para realizar o transporte gratuito das vacinas contra o coronavírus. Os trabalhos serão feitos em parceria com a Gol Log, braço da Gol que é especializado em cargas.





Em março, no começo da pandemia, a Gol ofereceu viagens gratuitas a profissionais de saúde. Eles tiveram que arcar apenas com taxas aeroportuárias. A Azul e Latam seguiram o mesmo caminho e também transportou o público sem cobrar pela passagem.

