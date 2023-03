Homem mata a própria irmã com golpes de machado em Minas

Mulher foi morta na frente da filha (foto: Reprodução/Redes sociais) Um homem de 25 anos é suspeito de matar a irmã com golpes de machado no povoado de Sobradinho, em Padre Paraíso, na Região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O crime ocorreu na frente da filha da vítima, de 14 anos, na noite desse sábado (18/3).

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar (PMMG), a filha da vítima relatou que o tio havia brigado com a mãe dela dias antes. Na noite deste sábado, o homem atirou quatro vezes com uma arma de fogo calibre .22 em direção à casa da família, mas ninguém foi atingido.

A adolescente também foi atingida no joelho e sofreu luxação. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Senhora Mãe da Igreja, onde recebeu atendimento médico.

Os policiais apreenderam uma espingarda que seria do suspeito em uma estrada vicinal, próximo ao local do crime. O machado usado para golpear as vítimas não foi localizado.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que "tão logo acionada, deslocou a perícia oficial ao local, onde foram realizados os primeiros levantamentos e a coleta de vestígios que irão subsidiar a investigação".

"O corpo da mulher foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para se submeter aos exames periciais cabíveis e a PCMG apura as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime", afirmou a PCMG.

O suspeito fugiu. Até o início da manhã desta segunda-feira (20), ele ainda não havia sido localizado.