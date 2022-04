Confira o boletim de dados da COVID-19 em Minas de hoje (06/4)

BH vacina crianças com segunda dose e idosos com a quarta aplicação hoje (06/4) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Segundo dados emitidos pelo mais recente boletim epidemiológico, entre terça (05/4) e quarta-feira (06/4), mais 2.748 pessoas testaram positivo para o coronavírus e 39 morreram em Minas Gerais. Contabilizando do início da pandemia até hoje, o total de casos confirmados chega a 3.339.546 e 60.987 óbitos. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde.





Em Betim, região metropolitana de BH, o uso das máscaras em ambiente fechado é facultativo, segundo decreto publicado na última sexta-feira (01/4) . Em todo o estado, a previsão é que o uso do equipamento em locais fechados seja desobrigado a partir de maio.





Os índices de internação no estado sofreram uma variação nas últimas 24h, e a taxa de ocupação de UTI voltou a subir, estando em 63,8%. Entretanto, a proporção de leitos de UTI SUS ocupados por COVID-19 teve um aumento menor, e está em 3,3%. Em números absolutos, são 116 pacientes internados com suspeita ou confirmados para o vírus na UTI.





A enfermaria tem 87% de ocupação, e a proporção de leitos ocupados com COVID ou suspeita é de 3,2%. São 682 pacientes nesta situação. No momento, 5 crianças estão internadas em leitos de UTI COVID pediátrico em todo o estado.





A cobertura vacinal em Minas está em 82% do público-alvo com as duas doses, e 54% da população acima de 18 anos com a dose de reforço. Do público infantil, 65,8% já recebeu ao menos uma aplicação de vacina e 19,6% está completamente imunizado.