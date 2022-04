Novo caso suspeito de raiva em aldeia maxacali em Minas

UPA de Teófilo Otoni (foto: Agência Minas/Divulgação)

Um adolescente indígena, da aldeia maxacali, morreu em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, com a suspeita de raiva humana, após ter sido mordido por um morcego hematófago. Uma menina, de 12 anos, da mesma etnia, foi encaminhada para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, também com a suspeita da doença viral, conforme informou ao Estado de Minas a diretora da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Teófilo Otoni, Danielle Avelar.





O garoto morreu na segunda-feira (04/04), na UPA da cidade do Vale do Mucuri. Ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento no dia anterior, vindo do hospital de Machacalis (174 quilômetros de Teofilo Otoni, na mesma região).





Conforme informações da UPA de Teófilo, o menino apresentou sintomas como agressividade, vômitos, dores, febre e dificuldades para andar. Os sintomas se agravaram e evoluíram para morte. Como ele relatou ter sido mordido por um morcego, o caso passou ser considerado suspeito de raiva humana.





Por enquanto, não há diagnóstico de confirmação da doença. A diretora da UPA de Teófilo Otoni informou que foi colhido material para exame em laboratório em São Paulo, que vai confirmar a causa da morte. Danielle Avelar disse que uma menina de 12 anos também teria sido mordida pelo mesmo morcego na aldeia macaxali.



Ontem à noite, após apresentar sintomas e o quadro se agravar, ela foi encaminhada de ambulância de Macachalis para a UPA da cidade. Porém, a garota nem chegou a dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento de Teófilo Otoni. Isso porque, informou Danielle, foi conseguida uma vaga para a criança no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, para onde ela foi encaminhada na madrugada de hoje. A mesma informação foi dada pelo prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira.





Secretaria de Saúde





A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou em nota que "foi notificado no dia 04/04 um óbito suspeito de raiva humana em hospital do município de Teófilo Otoni/MG. O paciente era residente do município de Bertópolis.





Importante esclarecer que o caso encontra-se em investigação, ou seja, ainda não está confirmado por exames laboratoriais. As amostras biológicas do paciente já foram coletadas e serão encaminhadas para os laboratórios de referência.





Assim que foi notificada do caso suspeito, a SES-MG tomou as seguintes medidas:

- Notificação do caso suspeito ao Ministério da Saúde;

-Orientação quanto a coleta de amostras biológicas;

-Solicitação de envio de relatório de investigação preliminar;

- Investigação na localidade de ocorrência da exposição com busca ativa de pessoas que tiveram contato com o caso suspeito e encaminhamento para atendimento médico profilático;

-Contato com o Instituto Mineiro de Agropecuária para ações cabíveis;

-Vacinação antirrábica de cães e gatos da localidade – bloqueio focal;

-Divulgação do caso na região com objetivo de alertar as pessoas sobre as formas de transmissão e prevenção da raiva.





A SES-MG informa, ainda, que o último caso de morte por raiva humana em Minas Gerais foi registrado em 2012, no município de Rio Casca/MG."



Questionada sobre o segundo caso suspeito, a secretaria de Saúde disse que não tem informações sobre a transferência da menina maxacali para Belo Horizonte.