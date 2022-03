COVID: março tem metade das mortes registradas em fevereiro

Em Minas, a ocupação de leitos de UTI Covid no SUS está em 4,5%. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Minas Gerais registrou, entre o domingo (20/3) e esta segunda-feira (21/3), novas 310 confirmações para o vírus da COVID-19 e quatro mortes. Do início da pandemia até hoje, foram 3.297.187 contaminações, e 60.564 óbitos no estado. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), atualizados no boletim epidemiológico.





As notificações de mortes pelo coronavírus em março já são metade das registradas até 21 de fevereiro deste ano, o que confirma a queda no número de casos graves da doença. Até essa data em fevereiro, foram 1.802 óbitos, enquanto de 1° de março até hoje 919 mortes foram contabilizadas em Minas.





A taxa de ocupação dos leitos de UTI SUS caiu, e está em 54%, sendo que 4,5% dos leitos exclusivos para a COVID-19 estão ocupados. Os índices de ocupação da enfermaria também apresentaram queda, e agora a proporção de leitos ocupados é de 83%, e apenas 3,9% estão com pacientes que estejam com suspeita ou positivos para o vírus.





A vacinação pediátrica tem avançado lentamente, e chegou hoje à marca de 61,5% das crianças no estado imunizadas com a primeira dose de vacina contra a Covid-19, e 11,6% com a segunda. Em números absolutos, 1.145.510 doses já foram administradas para primeira aplicação.