COVID-19: Zema, governador de Minas Gerais, fala em 'legado' para a saúde

Zema durante reunião nesta sexta no Hospital Santa Casa de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) esteve na manhã desta sexta-feira (4/3) no Hospital Santa Casa de Belo Horizonte, na Região Leste da capital mineira, e abordou melhorias quanto à saúde pública no estado. Zema afirma que, mesmo com a crise geral causada pela pandemia da COVID-19, há um legado para se tirar proveito.









Em dezembro de 2021, por exemplo, a Santa Casa de BH foi um dos centros beneficiados pelo governo de Minas para aquisição ou modernização de 100 tomógrafos em Minas Gerais, com investimento total de R$ 160,2 milhões. Além disso, a unidade também recebeu mais recursos para a realização de cirurgias eletivas, afetadas diretamente por conta da pandemia do coronavírus.

Zema afirmou que, com as melhorias e o estado, segundo ele, já em pós-pandemia, será possível regularizar este cenário. "Já entramos agora numa fase que podemos chamar de pós-pandemia, e durante a pandemia nós sabemos que as cirurgias eletivas ficaram muito prejudicadas, a fila aumentou muito", disse, anteriormente, no mesmo pronunciamento.

