Rodoviária de Belo Horizonte, Minas Gerais (foto: Arquivo / Seinfra)

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) alterou o cronograma para a concessão pública da Rodoviária de Belo Horizonte, de cinco terminais e 17 estações do Move metropolitano. A entrega de envelopes com as propostas será no dia 21, das 9h às 12h. A sessão pública da concessão do Terminal Rodoviário está prevista para dia 25, às 14h. A mudança tem como objetivo ampliar a competitividade da licitação.

A sessão pública ocorrerá na sede da Bolsa de Valores (B3), em São Paulo. O critério de julgamento será o maior valor de acordo fixo, sendo o valor mínimo definido em R$ 1,03 milhão.

Além da rodoviária, o projeto prevê a concessão de outros terminais metropolitanos, como: Sarzedo, Ibirité, Justinópolis, Morro Alto (Vespasiano) e São Benedito (Santa Luzia). Já as estações, serão: Risoleta Neves, Portal Santa Luzia, Ubajara, Atalaia, Alvorada, Bernardo Monteiro, Nossa Senhora de Copacabana, UPA Justinópolis, Aarão Reis, Oiapoque, Parque São Pedro, Canaã, Bosque da Esperança, Trevo Morro Alto, Cidade Administrativa, Serra Verde e Trevo Santa Luzia.

Concessão

Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, entidades de previdência complementar e fundos de investimento, de forma isolada ou reunidas em consórcio, desde que atendam todos os termos e condições do edital.

A expectativa é de que em 30 anos, sejam investidos cerca de R$ 116 milhões pelo futuro operador.

Além disso, de acordo com cálculos da Seinfra, a concessão terá potencial para geração de aproximadamente 2.800 empregos diretos e indiretos, além da arrecadação de R$ 17,5 milhões em impostos.

Melhorias esperadas

Nos seis primeiros meses de contrato , a empresa vencedora da licitação deverá realizar uma série de investimentos, tanto na rodoviária quanto nas estações e terminais metropolitanos. Entre as ações previstas, estão:

Melhoria das condições de utilização dos sanitários e fraldários

Revitalização das sinalizações de informação dentro e fora das unidades; disponibilização de internet wi-fi gratuita

Tomadas de energia elétrica para os usuários

Revisão dos sistemas de escadas rolantes, esteiras e elevadores

Em 48 meses, a concessionária será obrigada a realizar uma reforma estrutural na rodoviária, com projetos de arquitetura e engenharia, garantindo a recuperação da pavimentação e drenagem de todo o imóvel.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.