Santa Casa anuncia abertura do CTI pediátrico com 50 leitos

O valor da obra de reforma do espaço foi de cerca de R$ 2,3 milhões (foto: Santa Casa/Divulgação)

A Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte anunciou a abertura do CTI pediátrico. O espaço havia sido inaugurado oficialmente em 2020, mas vinha recebendo demandas decorrentes da COVID-19. Segundo o hospital, o CTI passará a funcionar normalmente, ampliando em 50% o número de leitos intensivos para crianças.

Com a abertura do espaço, a Santa Casa passa a funcionar com o maior número de leitos de tratamento intensivo infantil de Minas Gerais. São 50 leitos de CTI exclusivos para crianças, sendo 20 clínicos, 10 cirúrgicos e 20 neonatais.

O valor para a obra no CTI e compra de novos materias foi de aproximadamente R$ 2,3 milhões. O recurso foi obtido após emenda parlamentar do deputado federal Fábio Ramalho em 2017, além da arrecadação do "Jantar Beneficente da Santa Casa BH" e investimentos do próprio hospital.

O CTI recebe nome em homenagem a Dona Lucinha, cozinheira mineira que foi fundadora do Instituto Dona Lucinha, hoje mantenedor da Casa de Acolhida Padre Eustáquio (CAPE).



Aós pedido da Santa Casa BH, a CAPE passou a atender também crianças em tratamento cardiológico.