PBH convoca grupos para repescagem; confira o cronograma da semana

Os usuários devem ficar atentos e sempre checar os locais para vacinação (foto: Alexandre Gusanshe/EM/DA PRESS)

A prefeitura de Belo Horizonte (PBH) convoca, nesta terça-feira (22/2), para repescagem, os grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose.





O horário de funcionamento dos Centros de Saúde e postos extras em dias úteis é das 8h às 17h. Já o horário dos pontos de drive-thru é das 8h às 16h30. Os shoppings funcionam das 13h às 19h30.Para que as pessoas possam receber a dose de reforço, é necessário apresentar o documento de identidade, cartão de vacinação e ter recebido a segunda dose há pelo menos quatro meses. Os chamamentos continuarão a ser feitos, mas se uma pessoa, independentemente da idade, já completou esse prazo, pode procurar um dos pontos de vacinação para tomar o reforço.Já as crianças devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF e cartão de vacina.Caso o acompanhamento seja por terceiros, é necessário apresentar o termo de autorização para vacinação, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.



A quarta dose está sendo aplicada exclusivamente para pessoas com alto grau de imunossupressão de 18 anos e mais.

Confira o cronograma desta semana

Atenção! Os locais de vacinação são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logística para evitar aglomeração do público. Os usuários devem ficar atentos e sempre checar os locais antes de se deslocar aos endereços, que devem sempre ser verificados neste portal.