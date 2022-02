Fevereiro tem quase o triplo de mortes por COVID em MG em relação a janeiro

Número de casos de infecção diminuiu em comparação a janeiro, mas mortes têm aumentado cada vez mais (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A uma semana para o fim do mês, Minas Gerais já registra quase o triplo de mortes de COVID-19 em comparação ao mês de janeiro. Durante todo o mês de fevereiro, observamos uma escalada da doença em todo o estado, registrando números de óbitos elevados, que não víamos há mais de seis meses.









Os primeiros 21 dias de fevereiro apresentaram uma queda nos casos de infecção de coronavírus. Até hoje (21/2), foram 397.603 pessoas contaminadas. Entretanto, em relação às mortes, o número quase triplicou, até o momento o estado tem 1.802 vidas perdidas em decorrência da doença.





Apenas em janeiro, o mês registrou mais de 65% dos casos de infecção quando comparado a todos os registros de pessoas contaminadas em 2021. Contudo, o mês de fevereiro ainda conseguiu superar o número de óbitos.





Houve duas vezes o número mais alto de mortes desde o dia 11 agosto de 2021, quando foram registrados 140 óbitos. Nos dias 11 e 17 de fevereiro, foram registrados, respectivamente, 143 e 144 mortes em decorrência do coronavírus.





Até o momento, o estado possui 59.116 óbitos confirmados desde o início da pandemia.

Boletim de casos e mortes por COVID-19 desta segunda-feira (21/2)

Os dados informados pelo boletim epidemiológico da SES-MG, nesta segunda-feira (21/2), apontam que Minas registrou mais 9 mortes e 2.257 novos casos de infecção pela COVID-19, em um período de 24 horas.





Em comparação com as outras segundas-feiras do mês, nas quais os dados normalmente são menores porque várias cidades não enviam relatórios no fim de semana, o número de mortes teve uma queda significativa.





Na última segunda-feira (14/2), foram registradas 46 mortes em 24h e 1.797 pessoas infectadas. Já na primeira segunda-feira do mês (7/2), o estado registrou 25 óbitos e 4.073 infectados.

O estado contabiliza 3.108.970 ocorrências de contaminações pelo vírus desde o início da pandemia, em 2020. Há uma semana, o número total de casos confirmados era de 3.014.713.

Entre os casos em acompanhamento, de pessoas que ainda estão em tratamento, ou estão à espera de atualização por parte das secretarias municipais de saúde, são 171.362 casos. Em comparação a última segunda-feira (14/2), o número também apresentou uma queda. Semana passada o estado tinha 223.391 pessoas em acompanhamento.

O número total de recuperados do vírus é de 2.878.489.

*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen