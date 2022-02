Uberaba espera vacinar metade das crianças contra COVID ainda nesta semana

Uberaba retornou a vacinação infantil nesta quarta-feira (9/2) após dois dias de pausa (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) O município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, espera aplicar a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em metade de suas crianças entre 5 e 11 anos até o final desta semana. O estado, através da Superintendência Regional Triângulo Sul, repassou para a Secretaria Municipal de Saúde, no início da semana, mais 6.800 novas doses e, desta forma, foi possível o retorno da vacinação infantil na cidade, após dois dias de pausa devido a falta de doses.

De acordo com o cronograma da vacinação infantil em Uberaba, as crianças com 5 anos ou mais, sem comorbidades, estão convocadas nesta quarta-feira (9/2) para tomarem a primeira dose da vacina.

“E se você ainda não levou seu filho de 5 a 11 anos, com comorbidades ou deficiência permanente, dá tempo! A vacinação dos grupos já contemplados continua”, destacou a Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo informações divulgadas pela coordenadora da Comissão de Vacinas de Uberaba, Ana Vera Abdanur, na manhã desta quarta-feira (9/2) à Rádio JM, de um total de cerca de 28 mil crianças entre 5 a 11 anos do município, aproximadamente 30% já foram vacinadas.



“Foram quase 9 mil crianças vacinadas. Com a nova remessa, a gente espera que ainda esta semana a gente vacine metade das nossas crianças”, considerou.