Crianças de 5 a 11 anos voltam às aulas com rígido protocolo contra COVID

Depois de impasse envolvendo a prefeitura de Belo Horizonte e a Justiça de Minas, as crianças de 5 a 11 anos da rede particular iniciaram o ano letivo na manhã desta terça-feira (8/2). A faixa etária era a única que não havia começado as aulas de forma presencial em virtude do decreto emitido pela PBH , que adiaria o retorno até a próxima semana para que a vacinação do grupo tivesse um avanço.

Os colégios particulares da capital assumiram o compromisso de arcar com diversas medidas de segurança, como formação de filas com espaçamento, distribuição de máscaras e álcool em gel e limpeza do ambiente de trabalho e de lazer.

As escolas privadas estão muito bem preparadas nessa questão de protocolos . Isso foi observado desde o ano passado, já que o número de alunos contaminados foi muito pequeno. Ou seja, o ambiente escolar é muito seguro”, afirma Fernando Barros, diretor do Colégio sagrado Coração de Maria, no Bairro Serra.

“É importante reforçarmos o tempo todo esse cuidado com as equipes, com os professores e também contar sempre com a parceria da família para informar à escola se alguma criança sente algum sintoma, seja ele febre, mal-estar, vômito ou diarreia. Essa parceria entre família e escola contribui muito”, acrescenta.

A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos ainda está aquém do esperado. A Secretaria Municipal de Saúde informou que, até o momento, foram convocadas 136 mil crianças, sendo de 7 a 11 anos sem comorbidade, do público-alvo. Até o último sábado (5/2), dia 5 de fevereiro, foram imunizadas 70 mil crianças. O número corresponde a 51% dos convocados.

A administradora de empresas Danielle Nogueira de Sá levou a filha Luísa, de 7 anos, pela primeira vez ao Colégio Santo Antônio na Savassi. A criança não foi imunizada contra o coronavírus justamente porque a mãe foi infectada pela doença e, desta forma, receberá a dose em 30 dias.

Danielle elogia os procedimentos de segurança no controle à doença: “A escola manteve o padrão do ano passado. São duas máscaras, um pote de álcool... Ela aprendeu que tem de lavar a mão a toda hora, limpar a carteira. O colégio é muito cuidadoso e eu confio muito nas medidas que eles estão tomando”.

O período de aula remota na pandemia foi um problema a mais para os pais no que diz ao desenvolvimento cognitivo das crianças. Nesse sentido, o retorno às escolas é uma oportunidade a mais para que as crianças melhorem o aprendizado e tenham contato com outros colegas.

O empresário Fabiano Dieguez, que levou o pequeno Bernardo, de 7, ao colégio, comemora o retorno ao ensino presencial: “Naquele pior momento da pandemia, em que tudo fechou, o Bernardo deu uma travada, principalmente na questão de socialização. Ele sempre se desenvolveu muito em todos os aspectos. Quando teve a retomada das aulas presenciais, no ano passado, é impressionante como o menino de 7 anos 'fica louco' para ver os colegas no dia seguinte e viver o ambiente escolar. Percebi que a escola é muito saudável para ele."



